De inkomsten uit de servermarkt daalden jaar op jaar met 6 procent tot 18,6 miljard dollar in de eerste drie maanden van dit jaar. Marktleider Dell kan haar marktaandeel vergroten.

Volgens de IDC Worldwide Quarterly Server Tracker daalden de wereldwijde serverzendingen jaar op jaar met 0,2 procent tot iets minder dan 2,6 miljoen stuks in het eerste kwartaal.

Als we de markt in drie segmenten opdelen dan dalen basis- en instap servers met 2,1 procent tot 15,1 miljard dollar. Inkomsten uit midrange servers dalen met 23 procent tot iets minder dan 2,6 miljard dollar. High-end systemen dalen met 9,1 procent tot iets minder dan 1 miljard dollar.

"De prestaties van de servermarkt waren relatief vergelijkbaar met die van het vierde kwartaal, zij het iets gematigder, met lichtpunten." Zegt Sebastian Lagana , onderzoeksmanager, Infrastructure Platforms and Technologies bij IDC. Zo wist ODM Direct haar verkoop bij hyperscalers en cloudproviders hoog te houden.

Dat gezegd hebbende, kreeg de OEM-markt te maken met flinke tegenwind als gevolg van een combinatie van een vertragende vraag van ondernemingen naar x86-servers en beperkingen van de supply chain keten, beide grotendeels veroorzaakt door macro-economische effecten."

Of anders gezegd, de uitbraak van covid-19 deed de vraag bij bedrijven afnemen. Maar ook het feit dat verschillende fabrieken moesten sluiten of hun productie moesten verminderen, zorgde er voor dat er minder servers werden verkocht.

Dell blijft de grootste

Dell Technologies blijft wereldwijd de grootste serverleverancier met een omzetaandeel van 18,7 procent. HPE / New H3C Group nam de tweede positie in met 15,5 procent, gevolgd door Inspur / Inspur Power Systems met 7,1 procent.

Lenovo en IBM staan samen op de vierde positie met marktaandelen van respectievelijk 5,6 en 4,8 procent. De groep ODM Direct-leveranciers was goed voor 25,9 procent van de totale serveromzet en steeg jaar op jaar met 6,1 procent tot bijna 4,83 miljard dollar.

Iedereen krimpt, maar vooral EMEA

Verdeeld over de regio's zijn de cijfers overal dalend. Maar Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) dalen het sterkst met 11,8 procent.

De Japanse markt kon de daling het meest beperken met 0,5 procent, gevolgd door Latijns-Amerika met -2,3 procent, China met -2,6 procent en Azië / Pacific (exclusief Japan en China) met -3 procent. De Verenigde Staten daalden met 6,1 procent en Canada met 8,3 procent.

De inkomsten gegenereerd uit x86-servers daalden in 1Q20 met 9,1 procent tot 16,8 miljard dollar. Niet-x86-servers groeiden jaar op jaar met 38,2 procent tot iets minder dan 1,8 miljard dollar.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

