Alle grote smartphonemerken zagen het afgelopen kwartaal hun verkoop met een vijfde dalen. Samsung blijft de grootste, maar alleen Apple en Huawei kunnen de schade beperken.

In het tweede kwartaal werden er wereldwijd 295 miljoen smartphones verkocht, dat zijn er 20,4 procent minder dan een jaar geleden. De oorzaak ligt hoofdzakelijk bij de coronacrisis waardoor veel winkels gesloten waren, maar er ook minder nood was om toestellen te vervangen.

Samsung blijft nipt de grootste smartphoneleverancier met een marktaandeel van 18,6 procent, maar ziet haar verkoop met 27,1 procent dalen. Huawei krimpt ook, maar kan met een daling van 6,8 procent de schade beperken. Daardoor zit Huawei qua marktaandeel Samsung op de hielen.

. © Gartner

De top drie wordt ingenomen door Apple dat met 0,4 procent daling het minst last heeft van covid-19. Het bedrijf verkocht zo'n 38 miljoen toestellen, goed voor een marktaandeel van 13 procent. Xiaomi en OPPO zijn de nummers vier en vijf op de lijst met best verkochte telefoonmerken, maar ook hier daalt de verkoop met respectievelijk 21,5 procent en 15,9 procent.

Gartner merkt op dat in alle grote markten de vraag naar smartphones sterk daalde. Alleen in China bleef de daling beperkt tot 7 procent. Daar tegenover was er in India een daling van 46 procent, wat de marktanalist wijst aan de strenge lockdownmaatregelen daar, waarbij ook e-commerce werd beperkt.

