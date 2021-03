De wereldwijde telecommarkt is in zijn geheel met zeven procent gegroeid in het voorbije jaar. Opvallend is dat Huawei qua marktaandeel is gestegen, hoewel het bedrijf ondertussen in meerdere (Westerse) landen geweerd wordt.

Een jaar van lockdowns betekent ook een jaar waarin geïnvesteerd wordt in netwerken. Dat schrijft ananalistenbureau Dell Oro Group in een nieuw rapport. Nu meer mensen afhankelijk worden van internet, zijn ook investeringen in 5G gestegen, schrijft Dell Oro. Het bureau schat dat inkomsten uit netwerkinfrastructuur, waaronder kernmateriaal voor RAN-netwerken en breedband, op jaarbasis nu tussen 90 en 95 miljard dollar liggen.

En de grootste in die markt was in 2020 Huawei. De Chinese techreus kreeg te maken met sancties in de VS en Australië, en is ondertussen ook als infrastructuurleverancier geweerd in verschillende Europese landen. Aan de inkomsten zal je dat echter niet zien. Het marktaandeel van Huawei is in 2020 gegroeid tot 31 procent, tegenover 28 procent een jaar eerder, aldus Dell Oro. Het bedrijf staat daarbij vooral sterk in de (gigantische) thuismarkt waar, zo merkt het rapport op, veel sneller en meer in netwerken wordt geïnvesteerd dan in de meeste andere landen. Daarnaast staat Huawei ook sterk in een reeks opkomende landen in Afrika.

Ook ZTE, die andere Chinese telecomleverancier die in de VS is gebannen, gaat er om gelijkaardige redenen op vooruit, deze keer van 9 naar 10 procent. Die laatste heeft het voorbije jaar onder meer in Oeganda grote infrastructuurcontracten veroverd.

Kijken we naar nummer twee en drie op de markt, dan zien we Nokia en Ericsson, die elk zo'n 15 procent van de wereldwijde telecom-inkomsten binnenrijven. Zoals misschien te verwachten valt, is dat dan weer vooral in Europa en Noord-Amerika. Ericsson levert bijvoorbeeld de infrastructuur voor het Nederlandse KPN en de Duitse dochter van Telefonica. Die trend loopt trouwens ook dit jaar door. Telenet kondigde deze week nog aan dat het 5G gaat uitrollen met Ericsson en Nokia, en afstapt van ZTE, die tot nog toe de belangrijkste leverancier was voor de Belgische provider.

De top 7 van wereldwijde leveranciers in het rapport wordt nog afgerond met Cisco (6 procent), het bij ons redelijk onbekende Ciena (3 procent) en Samsung (2 procent).

