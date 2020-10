Slimme toepassingen voor thuis zijn als gevolg van de coronacrisis niet aan te slepen, blijkt uit een onderzoek van GfK in Nederland. De marktvorser meldt in zijn jaarlijkse Smart Home Monitor dat huishoudens dit jaar flink hebben geïnvesteerd in zaken als routers en wifi-signaalversterkers om overal in huis maar snel en stabiel internet te krijgen.

Volgens GfK is de markt voor routers en wifi-boosters in het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Tijdens de lockdown was zelfs sprake van uitschieters van 500 en 700 procent in het aantal verkopen. Ook gadgets om de woning slimmer te maken, raken steeds meer in trek. Denk daarbij onder meer aan thermostaten, lampen, beveiligingscamera's of een slimme deurbel om op afstand te zien wie er aan de deur staat.

Smart tracking

Nederlandse huishoudens bezitten volgens GfK gemiddeld al vijf slimme apparaten. Steeds vaker komt het voor dat deze gadgets zich spraakgestuurd laten bedienen via een virtuele assistent, zoals Amazon Alexa of Google Assistent. Mensen gebruiken die feature bijvoorbeeld om muziek op te zetten of om het weerbericht op te vragen.

Consumenten zijn volgens het onderzoek ook almaar minder bang om gehackt te worden. Tot slot signaleert GfK een stijgende interesse in smart tracking-apparaatjes voor het volgen van bijvoorbeeld fietsen en huisdieren.

