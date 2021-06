België zal het coronacertificaat vanaf 16 juni kunnen afleveren. Dat bevestigt het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. België is daarmee een van de eerste landen in Europa.

Het certificaat moet ons toelaten om te reizen binnen Europa. Het geeft aan of iemand gevaccineerd is, corona al heeft doorgemaakt of een negatieve test heeft afgelegd.

QR-code

Vanaf 1 juli moeten alle Europese landen het certificaat gebruiken om het toerisme in goede banen te leiden, maar België zal het dus al twee weken eerder kunnen afleveren. Het gaat om een QR-code die kan worden getoond op de smartphone of op papier. Hoe de code kan worden aangevraagd, is op dit moment nog niet duidelijk.

Het kabinet Volksgezondheid waarschuwt wel dat ook het land van bestemming het certificaat moet aanvaarden. Mogelijk zal dat nog niet het geval zijn op 16 juni. Inkomende reizigers kunnen het in principe wel gebruiken in ons land.

