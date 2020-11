De Belgische corona-app werd op een maand tijd zo'n 1,7 miljoen keer gedownload. Zo'n 56.000 gebruikers zouden via de test ook hun testuitslag hebben gekregen.

De app CoronAlert is sinds 30 september voor iedereen gratis beschikbaar op iOS en Android. Zo'n twee weken later was ze al een miljoen keer gedownload. Ondertussen zitten we dus aan 1,7 miljoen downloads, schrijven de makers van de app op Twitter. Ze zeggen er meteen bij dat 56.000 mensen ondertussen hun testresultaten via de app hebben ontvangen. Ongeveer 20% daarvan bleek positief.

Nog op Twitter zeggen de makers dat CoronAlert in november zal worden aangesloten op de Europese hub van corona-apps, waardoor ze ook zal werken in bijvoorbeeld Nederland en Duitsland.

De app voor contactopsporing is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en houdt bij met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn, door via Bluetooth codes uit te wisselen met smartphones in de buurt. Die codes blijven anoniem. Op het moment dat een dokter een besmetting vaststelt, krijgt de gebruiker een code om in te geven in de app. Die stuurt dan een melding naar iedereen die in de buurt van de besmette patiënt is geweest. Die mensen moeten dan op hun beurt contact opnemen met een arts.

