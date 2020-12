De app Coronalert komt als grote winnaar uit de zeventiende editie van de Agoria e-gov awards. Volgens de technologiefederatie is de app een belangrijke aanvulling op de bestaande contactopsporing, in het bijzonder in situaties waar mensen samenkomen die elkaar niet persoonlijk kennen.

Met de e-gov awards wil technologiefederatie Agoria overheden belonen die met digitale projecten de dienstverlening aan de bevolking en de bedrijfswereld verbeteren. Dit jaar werden verschillende projecten ingestuurd die gerealiseerd werden om een antwoord te bieden aan de uitdagingen van de coronacrisis. Toepassingen om premie-aanvragen sneller en efficiënter te verwerken, zijn hier volgens Agoria een duidelijk voorbeeld van.

De app Coronalert werd de grote winnaar van de virtuele editie. Eind september 2020 kon Coronalert als een extra maatregel in de strijd tegen het coronavirus op veel belangstelling rekenen. Na amper een week hadden al meer dan 10 procent van alle Belgische smartphonegebruikers Coronalert geïnstalleerd. De app streeft er naar om de keten van nieuwe besmettingen sneller te doorbreken, door burgers elkaar anoniem te laten waarschuwen in geval van een bevestigde COVID-19-infectie.

De app is volgens Agoria een belangrijke aanvulling op de bestaande contactopsporing, in het bijzonder in situaties waar mensen samenkomen die elkaar niet persoonlijk kennen, zoals op het openbaar vervoer of tijdens het winkelen. Het project scoorde hoog voor heel wat criteria, met nominaties in de categorieën rendabiliteit, innovatie en samenwerking. Het rendement is volgens de technologiefederatie bovendien ook maatschappelijk relevant in die zin dat de app helpt de pandemie in te dijken, zodat de samenleving en economie kunnen heropleven.

Net als de vorige jaren is ook Data News vertegenwoordigd in de jury. Meer over de e-gov awards leest u in Data News magazine dat op 8 december verschijnt.

