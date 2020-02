Het aantal servers dat dit kwartaal wordt verscheept zal waarschijnlijk met bijna tien procent dalen. Door het coronavirus komt de productie in het gedrang.

Volgens marktonderzoeker Digitimes zal er wereldwijd dit kwartaal een daling van 9,8 procent in het aantal verscheepte servers zitten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Aanvankelijk rekende het bedrijf op een lichte stijging van 1,2 procent.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 gaat het nog wel om een stijging van 22,9 procent, al was dit aanvankelijk 37,9 procent. Maar dat komt omdat de servermarkt in eerste helft van 2019 het veel slechter deed door de handelstarieven van de VS. Daarom hebben veel bedrijven eind 2018 meer servers gekocht.

Digitimes benadrukt dat er nog steeds grote vraag is naar servers, zeker van grote spelers als Facebook en Microsoft. De bestellingen blijven dus wel komen, maar door de uitbraak van het coronavirus worden ze later geleverd omdat verschillende fabrieken dicht zijn of niet op volledige kracht draaien.

Deze week nog kreeg Foxconn goedkeuring van de Chinese overheid om terug te beginnen in haar fabriek in Shenzhen, daar begint het met tien procent van de werknemers, zo'n twintigduizend mensen. Ook Chinese fabrikanten als Inspur en Lenovo gaan volgens de marktanalist hun productie verhogen.

