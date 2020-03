Het aantal verscheepte smartphones daalt in 2020 tot 1,3 miljard stuks. Dit is een daling van 2,3% ten opzichte van 2019. De verklaring ligt bij het COVID-19 virus.

De daling wordt voorspeld door marktanalist IDC in zijn Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. Het onderzoeksbureau verwacht dat de smartphonemarkt op de korte termijn veel hinder ondervindt van het virus. Zo voorspelt het dat het aantal verscheepte smartphones in de eerste helft van 2020 met 10,6% terugloopt. De markt groeit in 2021 weer, gedreven door onder meer de omarming van 5G.

Herstel duurt meerdere kwartalen

IDC verwacht dat de markt meerdere kwartalen nodig zal hebben om van de impact van het coronavirus te herstellen. Het gaat hierbij onder meer om verstoorde productielijnen en verstoorde logistieke ketens. Tegen eind 2020 zou de impact moeten afnemen, onder meer door overheidssteun.

De virusuitbraak zet ook de vraag naar smartphones vanuit China onder druk. In de tweede helft van 2020 herstelt de vraag.

. © IDC

Veel fabrikanten introduceren normaliter in februari en maart hun nieuwe topmodellen. Ook voeren zij de laatste testen uit voordat nieuwe producten in producten gaan. Fabrikanten brengen door het coronavirus nu wijzigingen aan in hun productplannen voor de eerste helft van 2020. IDC verwacht dat dit op de middellange en zelfs lange termijn van impact blijft op hun productieplannen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

De daling wordt voorspeld door marktanalist IDC in zijn Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. Het onderzoeksbureau verwacht dat de smartphonemarkt op de korte termijn veel hinder ondervindt van het virus. Zo voorspelt het dat het aantal verscheepte smartphones in de eerste helft van 2020 met 10,6% terugloopt. De markt groeit in 2021 weer, gedreven door onder meer de omarming van 5G.Herstel duurt meerdere kwartalenIDC verwacht dat de markt meerdere kwartalen nodig zal hebben om van de impact van het coronavirus te herstellen. Het gaat hierbij onder meer om verstoorde productielijnen en verstoorde logistieke ketens. Tegen eind 2020 zou de impact moeten afnemen, onder meer door overheidssteun.De virusuitbraak zet ook de vraag naar smartphones vanuit China onder druk. In de tweede helft van 2020 herstelt de vraag.Veel fabrikanten introduceren normaliter in februari en maart hun nieuwe topmodellen. Ook voeren zij de laatste testen uit voordat nieuwe producten in producten gaan. Fabrikanten brengen door het coronavirus nu wijzigingen aan in hun productplannen voor de eerste helft van 2020. IDC verwacht dat dit op de middellange en zelfs lange termijn van impact blijft op hun productieplannen.In samenwerking met Dutch IT-Channel.