Corsair, vooral gekend van computeraccessoires, heeft pc-bouwer Origin PC overgenomen. Beide merken zullen naast elkaar blijven bestaan.

Origin PC is een nichespeler in de computermarkt, gespecialiseerd in gepersonaliseerde desktops en laptops voor gamers, die met de hand in elkaar worden gestoken. Corsair kent u dan weer voornamelijk van zijn computeraccessoires, waaronder gaming muizen, headsets, toetsenborden met led-verlichting en meer. Het bedrijf bouwt echter ook zijn eigen desktopcomputers

Het is die led-verlichting, en Corsair's iCUE software ecosysteem, dat na de overname als eerste naar Origin PC wordt overgebracht. Zo zouden gamers voor hun hele pc de verlichting kunnen synchroniseren en de prestaties kunnen beheren. Corsair's nieuwe koelsysteem, de Corsair Hydro X serie, zal ook snel op Origin PC computers te vinden zijn.

Het is niet duidelijk hoeveel Corsair voor Origin PC betaald heeft. Wel zegt het bedrijf dat Origin een apart merk blijft. Zowel Corsair als Origin PC zullen hun eigen computers blijven bouwen.