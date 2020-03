Covid-19 Tracker van Microsoft toont 'live' het aantal besmettingen per land

Microsoft heeft een interactieve wereldkaart gepubliceerd waarop in realtime te zien is hoeveel officieel geregistreerde coronabesmettingen er in de getroffen landen zijn. Met bijna 1100 gevallen staat België momenteel op de dertiende plaats, tussen Nederland en Zweden in.

© Microsoft Bing Maps

Voor de zogeheten Covid-19 Tracker maakt Microsoft gebruikt van Bing Maps, de eigen kaarttechnologie van het bedrijf. De wereldkaart toont aan de hand van rode cirkels welke gebieden (het zwaarst) getroffen zijn. Wanneer er wordt ingezoomd op de cirkel van een land, verschijnt er een kadertje met het aantal actieve besmettingen, het aantal overlijdens en het aantal mensen dat genezen is verklaard. In de kolom aan de linkerkant rangschikt de Covid-19 Tracker de landen op basis van het aantal officiële ziektegevallen. België staat op het moment van schrijven op de dertiende plaats, Nederland op twaalf. Bovenaan de lijst prijken China en Italië, gevolgd door Iran, Zuid-Korea en Spanje. Wanneer er in de lijst op een land wordt geklikt, toont de Covid-19 Tracker niet alleen extra details, maar lepelt zoekmachine Bing meteen ook een aantal aanverwante artikelen en soms ook video's op. Voor de zogeheten Covid-19 Tracker maakt Microsoft gebruikt van Bing Maps, de eigen kaarttechnologie van het bedrijf. De wereldkaart toont aan de hand van rode cirkels welke gebieden (het zwaarst) getroffen zijn. Wanneer er wordt ingezoomd op de cirkel van een land, verschijnt er een kadertje met het aantal actieve besmettingen, het aantal overlijdens en het aantal mensen dat genezen is verklaard.In de kolom aan de linkerkant rangschikt de Covid-19 Tracker de landen op basis van het aantal officiële ziektegevallen. België staat op het moment van schrijven op de dertiende plaats, Nederland op twaalf. Bovenaan de lijst prijken China en Italië, gevolgd door Iran, Zuid-Korea en Spanje.Wanneer er in de lijst op een land wordt geklikt, toont de Covid-19 Tracker niet alleen extra details, maar lepelt zoekmachine Bing meteen ook een aantal aanverwante artikelen en soms ook video's op.