Google en Adobe annuleren hun komende technologieconferenties in respectievelijk San Francisco en Las Vegas. Zowel Google Cloud Next als de Adobe Summit worden omgevormd tot virtuele conferenties: 100% online dus.

Ook Microsoft annuleerde pas nog de MVP Summit: een Amerikaanse conferentie voor MS-partners. Eerder werden zoals bekend al MWC, GDC en de Facebook developer-conferentie F8 afgelast. En de lijst met geannuleerde technologieconferenties en afgelaste evenementen blijft maar groeien. De start-upconferentie Start Summit in Zwitserland gaat bijvoorbeeld niet door. CloudFest in het Duitse Rust ook niet, net als Infor Inspire in Londen. Eveneens geschrapt: F5 Agility in Orlando en HP Reinvent in Anaheim. Niet alleen in Europa en de Verenigde Staten, maar ook in Azië en Australië worden conferenties geannuleerd, verplaatst, of omgevormd tot online-only evenementen. Onder meer Cisco Live in Melbourne gaat niet door, net als Black Hat Asia.

De vrees blijft bestaan dat er nog meer conferenties geannuleerd gaan worden. Het traditionele 'conferentieseizoen' in de technologiesector dreigt dit jaar zo vooral een verhaal van videostreams, chatboxen en gedeelde PowerPoint-presentaties te worden. Met (voorlopig?) één opmerkelijke uitzondering. Het South by Southwest (SXSW) film-, tech- en muziekfestival gaat gewoon door in Austin (Texas) van 13 tot 22 maart. Zo liet de organisatie gisteren zelf weten via Twitter.

Het hele event - inclusief alle optredens, conferenties en nevenevenementen - kon vorig jaar rekenen op meer dan 400.000 bezoekers vanuit alle hoeken van de wereld. Reden voor een bezorgde burger om een petitie te starten om de organisator te overtuigen het evenement toch te annuleren uit vrees voor verdere verspreiding van Covid-19. De petitie telt al bijna 30.000 handtekeningen. Twitter en Facebook hebben ondertussen wel al besloten om niét naar SXSW af te reizen. Het is nu afwachten of hun annulaties nieuwe dominostenen doen vallen.

Ook Microsoft annuleerde pas nog de MVP Summit: een Amerikaanse conferentie voor MS-partners. Eerder werden zoals bekend al MWC, GDC en de Facebook developer-conferentie F8 afgelast. En de lijst met geannuleerde technologieconferenties en afgelaste evenementen blijft maar groeien. De start-upconferentie Start Summit in Zwitserland gaat bijvoorbeeld niet door. CloudFest in het Duitse Rust ook niet, net als Infor Inspire in Londen. Eveneens geschrapt: F5 Agility in Orlando en HP Reinvent in Anaheim. Niet alleen in Europa en de Verenigde Staten, maar ook in Azië en Australië worden conferenties geannuleerd, verplaatst, of omgevormd tot online-only evenementen. Onder meer Cisco Live in Melbourne gaat niet door, net als Black Hat Asia. De vrees blijft bestaan dat er nog meer conferenties geannuleerd gaan worden. Het traditionele 'conferentieseizoen' in de technologiesector dreigt dit jaar zo vooral een verhaal van videostreams, chatboxen en gedeelde PowerPoint-presentaties te worden. Met (voorlopig?) één opmerkelijke uitzondering. Het South by Southwest (SXSW) film-, tech- en muziekfestival gaat gewoon door in Austin (Texas) van 13 tot 22 maart. Zo liet de organisatie gisteren zelf weten via Twitter.Het hele event - inclusief alle optredens, conferenties en nevenevenementen - kon vorig jaar rekenen op meer dan 400.000 bezoekers vanuit alle hoeken van de wereld. Reden voor een bezorgde burger om een petitie te starten om de organisator te overtuigen het evenement toch te annuleren uit vrees voor verdere verspreiding van Covid-19. De petitie telt al bijna 30.000 handtekeningen. Twitter en Facebook hebben ondertussen wel al besloten om niét naar SXSW af te reizen. Het is nu afwachten of hun annulaties nieuwe dominostenen doen vallen.