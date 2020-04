Ondanks de gezondheidsbeperkingen die de afgelopen 4 weken zijn opgelegd, doet de technologiesector het in België vrij goed. Dankzij de toenemende digitalisering van het werk blijft 92% van de werknemers thuiswerken. Dit zorgt ervoor dat de technische werkloosheid tot een minimum wordt beperkt. Volgens Agoria bedraagt ??de tijdelijke werkloosheid binnen de digitale en telecomsector momenteel ongeveer 7%.

Op basis van deze cijfers lijkt de digitale sector lijkt essentieel. Volgens de wetgever is de 'kritieke infrastructuur' die tot doel heeft om een veiligheidsincident te voorkomen, dat echter niet. Volgens de wetgever behelst onze 'kritieke infrastructuur' enkel de productie en transport van energie, de knooppunten van het vervoer, de onontbeerlijke schakels van het elektronische betalingsverkeer en de nationale verbindingen van de elektronische communicatie.

Waarom maakt de digitale sector geen deel uit van de essentiële 'kritieke infrastructuren'?

Het is vreemd dat de digitale sector er niet volledig deel van uitmaakt. De wetgeving op het gebied van de kritieke infrastructuur blijft achter op zijn tijd.

De regering heeft digitale infrastructuur door de covid-19-crisis nochtans erkend als een 'essentiële dienstverlening'. Dat wil zeggen dat deze essentieel is voor de bescherming van de vitale behoeften van de natie en de bevolking. De recente gezondheidscrisis heeft de toegevoegde waarde van de digitale industrie dus aangetoond. ICT is inderdaad één van de belangrijkste innovatieve sectoren van de economie.

Eén van onze klanten heeft de afgelopen dagen zijn computersystemen geüpgraded om meer werknemers via telewerk toegang te geven tot het bedrijfsnetwerk. Meer dan 4.000 medewerkers zijn hierdoor aan technische werkloosheid ontsnapt! Veel operatoren in de LCL-datacenters werken hard om deze systeemupgrades aan te bieden en de datavolumes gratis te vergroten. Dit alles met als doel om thuiswerken te vergemakkelijken.

We hebben in de voorbije twee weken alle projecties qua infrastructuur voor de komende 6 maanden reeds ingezet.

Niet alle transacties in datacenters en ICT kunnen echter virtueel gebeuren. Een groot deel van het werk moet fysiek worden gedaan. Tegenwoordig zijn veel technici onderweg om faciliteiten te repareren en te onderhouden. Hier moet ook rekening mee worden gehouden.

Hoewel het upgraden van de systemen eenvoudig blijft en het upspinnen van virtuele machines snel genoeg verloopt, hebben we in de voorbije twee weken alle projecties qua infrastructuur voor de komende 6 maanden reeds ingezet. Zonder rekening te houden met het feit dat datacenter workloads en compute instances ins ons land met 6,5 keer toegenomen zijn tussen 2010 en 2018, en dat de hoeveelheid data de laatste 8 jaar vermenigvuldigd is met 26!

Een ander voorbeeld: denk aan 5G en de vertragingen van 4G in Brussel. Wat als we niet geïnvesteerd hadden in 4G in Brussel?

Ook IT-infrastructuur moet altijd toegankelijk blijven. Bedrijfscontinuïteit moet te allen tijden gegarandeerd worden. De introductie van virtualisatie en cloud-technologie was een grote vooruitgang. Dit wordt bovendien steeds beter. Toch is het gebrek aan voldoende ondersteuning voor technologieontwikkelingsbedrijven een echt probleem.

LCL hoopt net als alle bedrijven in de ICT-sector op een snelle, positieve en pragmatische evolutie van de wetgeving. Datacenters en ICT-bedrijven zouden een vooraanstaande rol in deze wetgeving moeten krijgen. De huidige crisis heeft aangetoond dat er behoefte is aan meer steun door technologie-, informatie- en communicatiebedrijven. Deze bedrijven zijn dus cruciaal vanuit een sociaaleconomisch, milieu- en gezondheidsoogpunt. Concreet moeten digitale infrastructuren daarom deel uitmaken van de 'kritieke infrastructuren'. Daarnaast moet ook het concept van 'digitale infrastructuur' duidelijk worden gedefinieerd. Dit is geen kwestie van comfort, maar wel van actieve bijdrage aan het welzijn en overleven van iedereen.

Op basis van deze cijfers lijkt de digitale sector lijkt essentieel. Volgens de wetgever is de 'kritieke infrastructuur' die tot doel heeft om een veiligheidsincident te voorkomen, dat echter niet. Volgens de wetgever behelst onze 'kritieke infrastructuur' enkel de productie en transport van energie, de knooppunten van het vervoer, de onontbeerlijke schakels van het elektronische betalingsverkeer en de nationale verbindingen van de elektronische communicatie. Het is vreemd dat de digitale sector er niet volledig deel van uitmaakt. De wetgeving op het gebied van de kritieke infrastructuur blijft achter op zijn tijd.De regering heeft digitale infrastructuur door de covid-19-crisis nochtans erkend als een 'essentiële dienstverlening'. Dat wil zeggen dat deze essentieel is voor de bescherming van de vitale behoeften van de natie en de bevolking. De recente gezondheidscrisis heeft de toegevoegde waarde van de digitale industrie dus aangetoond. ICT is inderdaad één van de belangrijkste innovatieve sectoren van de economie.Eén van onze klanten heeft de afgelopen dagen zijn computersystemen geüpgraded om meer werknemers via telewerk toegang te geven tot het bedrijfsnetwerk. Meer dan 4.000 medewerkers zijn hierdoor aan technische werkloosheid ontsnapt! Veel operatoren in de LCL-datacenters werken hard om deze systeemupgrades aan te bieden en de datavolumes gratis te vergroten. Dit alles met als doel om thuiswerken te vergemakkelijken.Niet alle transacties in datacenters en ICT kunnen echter virtueel gebeuren. Een groot deel van het werk moet fysiek worden gedaan. Tegenwoordig zijn veel technici onderweg om faciliteiten te repareren en te onderhouden. Hier moet ook rekening mee worden gehouden.Hoewel het upgraden van de systemen eenvoudig blijft en het upspinnen van virtuele machines snel genoeg verloopt, hebben we in de voorbije twee weken alle projecties qua infrastructuur voor de komende 6 maanden reeds ingezet. Zonder rekening te houden met het feit dat datacenter workloads en compute instances ins ons land met 6,5 keer toegenomen zijn tussen 2010 en 2018, en dat de hoeveelheid data de laatste 8 jaar vermenigvuldigd is met 26! Een ander voorbeeld: denk aan 5G en de vertragingen van 4G in Brussel. Wat als we niet geïnvesteerd hadden in 4G in Brussel? Ook IT-infrastructuur moet altijd toegankelijk blijven. Bedrijfscontinuïteit moet te allen tijden gegarandeerd worden. De introductie van virtualisatie en cloud-technologie was een grote vooruitgang. Dit wordt bovendien steeds beter. Toch is het gebrek aan voldoende ondersteuning voor technologieontwikkelingsbedrijven een echt probleem.LCL hoopt net als alle bedrijven in de ICT-sector op een snelle, positieve en pragmatische evolutie van de wetgeving. Datacenters en ICT-bedrijven zouden een vooraanstaande rol in deze wetgeving moeten krijgen. De huidige crisis heeft aangetoond dat er behoefte is aan meer steun door technologie-, informatie- en communicatiebedrijven. Deze bedrijven zijn dus cruciaal vanuit een sociaaleconomisch, milieu- en gezondheidsoogpunt. Concreet moeten digitale infrastructuren daarom deel uitmaken van de 'kritieke infrastructuren'. Daarnaast moet ook het concept van 'digitale infrastructuur' duidelijk worden gedefinieerd. Dit is geen kwestie van comfort, maar wel van actieve bijdrage aan het welzijn en overleven van iedereen.