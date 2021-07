De NHQ Covid-19-app, de Britse versie van Coronalert, heeft tussen 8 en 15 juli meer dan een half miljoen mensen advies gegeven in zelf-quarantaine te gaan.

Het aantal waarschuwingen in de app lag in die week op 618.903. Zoveel mensen in de gebieden Engeland en Wales moeten in principe in zelfisolatie. Dat is een stevige stijging van 17 procent tegenover de week daarvoor, en eentje die ook gevolgen heeft voor bedrijven omdat er tekorten aan werknemers dreigen.

Pingdemie

De 'pingdemie' zoals de Britse kranten het noemen, lijkt vooral te maken te hebben met de derde golf aan besmettingen. Op 8 juli waren telde het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld zo'n 32.000 nieuwe besmettingen per dag. Als er zoveel mensen positief testen, is het ook logisch dat er meer mensen met een besmette persoon in contact komen. Daarnaast lijken de regels voor zelfisolatie in het VK redelijk verwarrend. Mensen die volledig gevaccineerd zijn (in het VK zo'n 70%) moeten na een door de app geregistreerd contact in quarantaine, iets wat ze bijvoorbeeld niet moeten wanneer ze uit een rode zone terugkomen. Verwacht wordt dat de regel voor Track and Trace contacten op 16 augustus wordt geschrapt. De 'ping' van de app om te isoleren is wel een advies, en geen gebod.

Het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk is al enkele weken sterk aan het stijgen, en Britse premier Boris Johnson waarschuwt dat die stijging nog kan doorzetten, nadat hij eerder deze week een hele reeks coronamaatregelen schrapte.

