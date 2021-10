Wie zijn of haar CovidSafe Ticket (CST) laat scannen op café of restaurant deelt in principe enkel de naam en of je een geldige code hebt. Maar het is kinderspel om ook iemands geboortedatum, vaccintype en vaccindatum uit te lezen.

Wie een CST wil voorleggen doet dat via de CovidSafe app. Wie zo'n QR-code wil scannen, doet dat via de CovidScan app. Beide apps zijn vrij te downloaden in Google Play of de App Store.

Voor horeca of evenementen is er de 'evenement (Covid Safe Ticket)' modus. Daarbij krijg je als scanner enkel de naam van de gescande te zien met een groen scherm als die persoon gevaccineerd is of recent corona doormaakte.

Maar kies je in de CovidScan app voor 'inkomende reiziger België', dan kan je met diezelfde scan zowel de naam, geboortedatum, datum van de tweede dosis en het soort vaccin uitlezen. Dat zijn veel meer persoonsgegevens dan wat nodig zou zijn om bij twijfel iemands identiteit te controleren.

Best meekijken op scherm

Bij Digitaal Vlaanderen, dat de leiding nam voor de ontwikkeling van de apps, is men op de hoogte van de situatie, maar ziet men niet meteen een probleem. 'De modus voor inkomende reizigers is enkel toegestaan voor politie- en douanediensten,' legt projectleider Gert De Gelder uit aan Data News.

Maar hoewel het niet mag, is het wel zeer eenvoudig te doen. Het advies is dan ook dat je best meekijkt op het scherm van de scanner. 'Als er wordt gescand, dan kan je vragen om het resultaat te tonen,' zegt De Gelder. Verschijnt daar enkel de groene cirkel met vinkje dan gaat het om evenementmodus.

In de modus voor evenementen wordt enkel de naam van de gescande getoond. © PVL

In de modus voor politie en douaniers krijg je een reeks groene en rode cirkels te zien om mee te delen of je uit een groene, oranje of rode zone mag inreizen en of je uit landen met heel hoog risico of een derde land mag komen.

In de modus voor politie en douane krijg je ook de geboortedatum te zien en kan je het vaccinatiecertificaat bekijken. © PVL

Klik je daar verder op 'bekijk certificaat', dan staat daar ook te lezen welke dosis iemand kreeg en op welke datum dat was.

Het vaccinatiecertificaat vertelt ook welk vaccin de gescande kreeg en op welke datum. © PVL

.BE-logo

Sinds zeer kort heeft de scan-app ook een update gekregen waardoor een een prominent .BE-logo te zien is bij het scannen. Dat moet een onderscheid vormen tegen nagemaakte versies van de app. 'Dat kan je niet zomaar nabouwen. Maar vooral: scannen voor andere doeleinden is een strafbaar feit,' zegt De Gelder.

Hij legt daarbij uit dat het veel complexer zou zijn mocht er een aparte app voor politie en douane komen. Ook vergelijkbare apps in Italië en Frankrijk werken met één app voor zowel horeca en events als ordediensten klinkt het.

Wel zijn er beperkingen ingevoerd om te voorkomen dat de gegevens van gescande certificaten worden bewaard. Zo is het op Android niet mogelijk om screenshots van de app te maken. Maar op iOS kan je dat als ontwikkelaar niet verbieden. Iemands vaccintype, vaccinatiedatum en geboortedatum achterhalen is dus kinderspel, tenzij je als bezoeker zelf controleert of de scanner in kwestie wel de juiste modus van de app gebruikt.

