Databeschermer Cranium gaat voortaan een verkorte opleiding voor Data Protection Officer (DPO) aanbieden. Door in te zetten op online tools en zelfstudie kon de opleiding teruggebracht worden naar drie dagen waarbij volgens Cranium dezelfde kwaliteitsstandaard behouden wordt.

De opleidingen zullen voortaan ook in meerdere steden in Vlaanderen en Wallonië gevolgd kunnen worden, in zowel het Nederlands als het Frans. Het initiatief valt samen met de lancering van Cranium Campus. Onder deze gezamenlijke noemer wordt het volledige opleidings- en trainingsaanbod een volwaardige vierde pijler van het Zaventemse bedrijf, naast privacy, cybersecurity en datamanagement. Patrik Ferwerda komt als business unit director aan het hoofd te staan van Cranium Campus.

Compacter van aard

Een Data Protection Officer (DPO) staat in voor het correct naleven van de privacywetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Cranium biedt de opleiding tot DPO inmiddels vier jaar aan, aan klanten uit uiteenlopende sectoren. 'Maar omdat de tijd en het budget van klanten kostbaar is, hebben we de opleiding compacter gemaakt en teruggebracht van de gebruikelijke vier dagen plus een examendag naar slechts drie dagen', klinkt het.

'We focussen op wat in de praktijk van toepassing is en geven aanbevelingen en bijkomende documentatie over interessante materie die cursisten thuis op hun eigen tempo kunnen doornemen', zegt Ferwerda, die Cranium Campus in de markt wil zetten als referentie voor DPO-opleidingen.

Tot nu toe werden alle opleidingen in Zaventem en in het Engels gegeven, maar vanaf januari gaat Cranium ook opleidingen organiseren in Antwerpen, Gent, Kortrijk, Hasselt en Namen, en dat dus zowel in het Nederlands als Frans.

