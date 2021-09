is redacteur bij Data News

Met de overname van Remoticom in het vooruitzicht bundelt Crescent, het vroegere Option, haar IoT-activiteiten in een aparte divisie. Die wordt geleid door de CEO van Remoticom.

Joost van der Velden wordt CEO van de IoT Solutions divisie bij Crescent. Die afdeling omvat alle IoT-activiteiten van Option (het CloudGate platform met LoRa-platform), Crescent IoT Solutions (5G-technologie), S.A.I.T (bedrijfskritische communicatiesystemen en sensoroplossingen) en Remotoicom (smart city, smart lighting, smart industry).

Door de verschillende dochters en afdelingen te bundelen wil Crescent efficiënter zijn en zichzelf beter positioneren in de IoT-markt.

Van der Velden is momenteel CEO van Remoticom, het Nederlandse bedrijf waar Crescent dit voorjaar een strategisch partnerschap mee sloot en nu zal overnemen. Hij verhuist dus mee naar Crescent waar hij de afdeling boven zijn bedrijf zal leiden. Daarmee komt hij ook in het uitvoerend comité van Crescent waar hij Alain Van den Broeck opvolgt. Die laatste blijft verantwoordelijk voor de Smartville-belangen van Crescent.

