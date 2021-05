Vlaams minister van Werk Hilde Crevits wil de komende jaren 100.000 kwetsbare Vlamingen digitaal opleiden. Ze wil daarvoor honderd digibanken oprichten, plaatsen waar mensen niet alleen terechtkunnen voor herstelde pc's of laptops, maar ook voor het versterken van digitale vaardigheden.

De coronacrisis heeft niet alleen gezorgd voor een digitale versnelling met onder andere meer telewerk en thuisonderwijs, maar zette ook de digitale kloof in de verf. Een deel van de bevolking heeft geen computer of smartphone, of beschikt niet over de nodige digitale vaardigheden. Zo kunnen vier op de tien Belgen onvoldoende met een computer werken. Bij de meest kwetsbare mensen loopt dat op tot zeven op de tien.

Kringwinkels inschakelen

Om die digitale kloof te dichten en meer mensen op een laagdrempelige manier op de weg van de digitalisering te zetten, wil minister van Werk Hilde Crevits honderd digibanken oprichten. Daar kunnen mensen die het nodig hebben niet alleen terecht voor een betaalbare laptop, tablet of pc, maar ook om hun digitale vaardigheden te versterken via opleidingen. Minister Crevits wil daarbij de kringwinkels inschakelen. Bedoeling is om de komende jaren op die manier 100.000 mensen digitaal op te leiden.

