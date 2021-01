Het sms-systeem van BE-Alert heeft donderdagnacht niet goed gewerkt. Slechts de helft van de ingeschreven burgers kreeg een sms met de melding dat er een panne was bij de noodnummers van de hulpdiensten. Het Nationaal Crisiscentrum evalueert momenteel de situatie en onderzoekt wat er is fout gelopen.

BE-Alert is het nationaal verwittigingssysteem van de overheid dat burgers op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of een gesproken bericht. Afgelopen nacht hadden ingeschreven burgers normaal een sms moeten krijgen, omdat er een grote storing was bij de noodnummers 100, 101 en 112. Maar volgens Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft maar de helft van de ingeschreven een sms ontvangen. 'Onaanvaardbaar', zei ze in een gesprek met Radio 2. 'Burgers correct informeren is op crisismomenten extra belangrijk.'

De panne bij de noodnummers kwam door een storing bij Proximus. Volgens het Nationaal Crisiscentrum is het mogelijk dat die panne ook gevolgen had voor de sms'en van BE-Alert. 'We zijn aan het evalueren wat er fout is gegaan', aldus woordvoerder Yves Stevens. 'Het klopt dat de verzending trager verliep, maar het is te vroeg om te spreken van een groot probleem.'

Crisisoverleg

Ook gouverneur Berx zal de boodschap aan Proximus doorgeven. 'Een aantal jaar geleden was er ook een panne en verzekerde de telecomoperator ons dat dit niet meer kon gebeuren', klinkt het. Bij Proximus zeggen ze echter dat de storing van donderdagnacht uitsluitend impact had op de vaste telefonie, en dus niet op de sms'en.

Op de website van BE-Alert staat te lezen dat de overheid andere kanalen inzet als het telefoonnetwerk overbelast is. Maar op sociale media melden heel wat gebruikers dat ze ook geen mail hebben ontvangen om melding te maken van de storing bij de hulpdiensten. Op dit moment vindt dan ook crisisoverleg plaats om te kijken wat er juist is fout gelopen en hoe dit in de toekomst vermeden kan worden.

