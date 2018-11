Crowdfunding tegen vingerafdrukken op eID haalt 13.500 euro op

Via Stopvingerafdruk.be lanceerde jurist en privacyspecialist Matthias Dobbelaere-Welvaert vorige week een crowdfundingsactie. Met dat geld wil hij het, intussen goedgekeurde, wetsvoorstel om vingerafdrukken op de eID te laten registreren aanvechten voor het Grondwettelijk Hof.

Na amper 48 uur stond de teller al op 10.000 euro, op het moment van schrijven loopt dat op tot 13.500 euro. "Dit had ik zeker niet verwacht. Ik ging er van uit dat we misschien aan tweeduizend euro zouden geraken en dat ik de rest zelf zou opleggen", zegt Dobbelaere-Welvaert aan Data News.

20.000-30.000 euro kosten

Dobbelaere-Welvaert, die de zaak trouwens persoonlijk opstart en niet in naam van zijn kantoor DeJuristen, had zich sowieso voorgenomen om tot 10.000 euro eigen middelen in de zaak te stoppen. Daar blijft hij bij want de succesvolle crowdfunding wil niet zeggen dat de procedure per definitie betaald is. Omdat de procedure complexer is dan eerst gedacht, verwacht hij en zijn advocaat dat de zaak twintig tot dertigduizend euro kan kosten. Daarom blijft de crowdfunding voorlopig open staan voor wie alsnog geld wil doneren.

"Er gaat voor alle duidelijkheid geen enkele euro naar mij of naar DeJuristen (het bedrijf van Dobbelaere-Welvaert, nvdr). Maar naast het Grondwettelijk Hof moeten we ook rekening houden met het Europees akkoord, dus het kan zijn dat we zowel op nationaal als Europees niveau moeten werken. We worden daarbij ondersteund door een drie à vier advocaten en iemand die doctoreert in mensenrechten. Die mensen moeten uiteraard correct vergoed worden voor hun werk."

Voor de zaak doet Dobbelaere-Welvaert een beroep op advocaat Geert Lenssens van SQ Law."Ik heb zelf mijn expertise op vlak van privacy, maar ik ben geen advocaat. Daarom kiezen we voor een gerenommeerd kantoor dat de zaak op een goede manier kan brengen. Maar we willen heel transparant communiceren naar de mensen die doneerden. Het geld gaat in een stichting en ze worden per email op de hoogte gehouden van wat er gebeurt. Mocht er op het einde van de rit geld over zijn, dan kunnen mensen kiezen om een deel van hun geld terug te krijgen, of om het misschien in te zetten in andere privacygerelateerde initiatieven."

Wachten op publicatie in Staatsblad

Voor het zover is moet er een verzoekschrift bij het grondwettelijk hof komen. "Dat kan zodra de wet is gepubliceerd in het Staatsblad en we hopen dat dit nog voor Kerstmis kan. Nu gaat het vooral om voorbereidend werk. Gelukkig kunnen we daarbij ook steunen op werk dat de Privacycommissie eerder al heeft gedaan."