Blockchain analytics-bedrijf Chainanalysis brengt tools uit die de blockchain weer iets minder anoniem maken. Bedoeling is te waarschuwen wanneer je handel gaat drijven met een wallet die onder sancties valt.

Chainanalysis, dat gegevensanalyse doet voor blockchain, heeft twee tools aangekondigd die het makkelijker moeten maken om crypto-wallets te screenen. Specifiek, in dit geval, voor bedrijven die willen vermijden dat ze handel drijven met organisaties of personen die onder internationale sancties vallen.

De lijst met gesanctioneerde personen en organisaties is de laatste paar weken, door de oorlog in Oekraïne, stevig uitgebreid. Organisaties in de VS en de EU mogen bijvoorbeeld geen handel drijven met een hele rits Russische banken en bedrijven. Dat heeft ook gevolgen voor cryptomunten. 'Nu landen wereldwijd extra economische sancties nemen als antwoord op de Russische invasie van Oekraïne, hebben gedecentraliseerde Web3-groepen zoals DEX's, DeFi-platformen DAO's en dapp ontwikkelaars nood aan makkelijke tools die hen en hun klanten helpen om met die sancties in regel te blijven', aldus Chainanalysis in een persbericht.

Wilde Westen

Cryptomunten zijn vooralsnog weinig gereguleerd en ook grotendeels anoniem, en hebben het imago van een Wilde Westen te zijn voor financiën, met alle fraude en criminele activiteiten die daarbij horen. Er is ook de verwachting dat cryptomunten nu populairder gaan worden in bijvoorbeeld Rusland, omdat meer traditionele geldtransacties bijna onmogelijk zijn geworden. 'Nu is het moment voor de industrie om te tonen dat de inherente transparantie van blockchain net betekent dat je met cryptomunten geen sancties kan ontwijken', aldus nog Michael Gronager, CEO van Chainanalysis.

Het bedrijf brengt twee tools uit. Een eerste tool is een zogeheten 'on-chain oracle', dat al is uitgerold. Het gaat om een 'slim contract' op de blockchain wiens job het is om te kijken of een crypo-wallet het onderwerp is van sancties. Chainanalysis beheert dit slimme contract en zegt dat het regelmatig zal worden bijgewerkt. Daarnaast is er ook een API, die volgende maand moet uitkomen. Die gebruikt dezelfde data als het orakel, maar dan bruikbaar voor publieke websites en mobiele gebruiksinterfaces.

Met de werktuigen hoopt Chainanalysis dat kleine bedrijfjes en gedecentraliseerde organisaties in de cryptosector de nodige checks kunnen inbouwen, zodat klanten geld en beeltenissen van apen kunnen verhandelen zonder tegen internationale sancties aan te lopen. Een gelijkaardig achtergrondonderzoek bestaat al bij meer gecentraliseerde platformen zoals Coinbase.

