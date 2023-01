Coinbase, een van de grootste handelsplatformen voor cryptomunten ter wereld, gaat aan de Amerikaanse staat New York een forse boete betalen omdat er te weinig maatregelen werden genomen tegen het witwassen van geld.

De onderneming zal in totaal 100 miljoen dollar (94 miljoen euro) betalen in het kader van een schikking, zo meldt DFS, de financiële toezichthouder in New York.

De klanten van Coinbase werden bij het openen van een rekening onvoldoende gescreend, zo stelt de financiële waakhond. Daardoor kregen criminelen toegang tot het handelsplatform. Coinbase moet nu een boete van 50 miljoen dollar betalen. Het bedrijf wordt ook verplicht om nog eens 50 miljoen dollar te investeren in een programma dat de controlemechanismen moet versterken. De regeling maakt een einde aan een aanslepend conflict tussen de overheid en de onderneming.

De onderneming zal in totaal 100 miljoen dollar (94 miljoen euro) betalen in het kader van een schikking, zo meldt DFS, de financiële toezichthouder in New York.De klanten van Coinbase werden bij het openen van een rekening onvoldoende gescreend, zo stelt de financiële waakhond. Daardoor kregen criminelen toegang tot het handelsplatform. Coinbase moet nu een boete van 50 miljoen dollar betalen. Het bedrijf wordt ook verplicht om nog eens 50 miljoen dollar te investeren in een programma dat de controlemechanismen moet versterken. De regeling maakt een einde aan een aanslepend conflict tussen de overheid en de onderneming.