De Tongerse correctionele rechtbank heeft het Amerikaanse cryptohandelsplatform imarketslive.com (International Markets Live, IML) veroordeeld tot een boete van 60.000 euro omdat het ook in ons land mensen probeerde te overhalen om in zijn piramidesysteem te stappen.

Vier Belgen die in ons land verschillende bijeenkomsten organiseerden waarbij ze gigantische winsten voorspiegelden, kregen ook een boete van 4.000 tot 16.000 euro opgelegd.

De vier Belgen probeerden via bijeenkomsten in onder meer Gent en Bree zo veel mogelijk Belgen te overtuigen om in te tekenen op IML. Op die bijeenkomsten kregen de deelnemers te horen dat ze op een snelle wijze veel geld konden verdienen. Maandelijks moesten ze hiervoor een bedrag van 145 euro betalen.

Die bijdrage en meer zouden ze echter kunnen terugverdienen als ze meer dan twee leden onder hun naam aanbrachten, luidde het. Hoe meer leden zich onder hun naam inschreven, hoe meer ze verdienden. Daarnaast kregen ze ook nog een percentage van de aangebrachte leden door hun leden.

Ook werd hen voorgehouden dat ze effectief aan de slag konden met het verhandelen van cryptomunten als ze aan alle voorwaarden voldeden. Dat was echter maar bereikbaar voor een beperkt aantal leden. Op de bijeenkomsten stonden verschillende laptops opgesteld zodat geïnteresseerden zich meteen konden inschrijven.

Piramidesysteem

Volgens de rechtbank van Tongeren, die in het vonnis verwijst naar de Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, is het opzetten van zo'n piramidesysteem een oneerlijke en misleidende handelspraktijk. Ook vaardigde de financiële waakhond FSMA begin 2018 een waarschuwing uit waarin ze zei dat het systeem van IML kenmerken vertoonde van een piramidesysteem.

Een 25-jarige man uit Bree, die zich tijdens een van die bijeenkomsten had ingeschreven, kreeg de opdracht om dit piramidesysteem ook in Limburg uit te rollen. In 2018 organiseerde hij op zijn beurt daarom enkele bijeenkomsten in Bree.

Eind 2018 stapten de ouders van een autistische jongen, die verschillende bijeenkomsten in Bree had bijgewoond, naar de politie omdat de man, die tot een kwetsbare groep behoorde, gehersenspoeld leek door de woekerwinsten die op die bijeenkomsten werden voorgespiegeld. Begin december 2018 viel de politie binnen op zo'n bijeenkomst die werd bijgewoond door verschillende jongvolwassenen.

Volgens de Tongerse rechter maakten zowel IML als de vier Belgen die in ons land mensen ronselden, zich schuldig aan het promoten van een piramidesysteem en het oplichten van de intekenaars.

