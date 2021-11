De markt van de cryptomunten is nu meer dan 3 biljoen dollar (2,59 biljoen euro) waard. Dat maakte CoinGecko, dat de koersen van cryptovaluta bijhoudt, deze week bekend in Londen.

Bitcoin steeg maandag met 5,5 procent tot 66.399 dollar en naderde daarmee zijn hoogste stand van zowat 67.000 dollar. Ether klom met 3 procent naar een recordwaarde van 4.768 dollar. De op twee en drie na populairste munten, Binance Coin en Solana, zagen hun waarde de voorbije zeven dagen met meer dan een vijfde stijgen.

Verviervoudigd

De cryptomarkt is dit jaar al zowat verviervoudigd. Half augustus was de markt nog 2 biljoen (of 2.000 miljard) dollar waard. Investeerders voelen zich almaar comfortabeler bij gevestigde digitale munten, terwijl de Ethereum- en Solana-netwerken nieuwe toepassingen mogelijk blijven maken. Aanhangers van cryptomunten zien onder meer heil in DeFi (decentralized finance) - een op blockchain gebaseerd financieel systeem zonder centraal toezicht en inmenging - en NFT's (non-fungible token), waarmee het eigenaarschap van digitale objecten met behulp van blockchain kan worden gegarandeerd. Ondertussen blijven ook als grap ontstane 'memecoins', zoals Dogecoin en Shiba Inu, succes boeken.

In New York wordt sinds eind oktober ook het eerste Amerikaanse beursgenoteerde investeringsfonds (ETF) verhandeld dat de koers van Bitcoin volgt. Ook dat draagt volgens waarnemers bij aan de jongste cryptorally. Cryptomunten blijven wel extreem volatiel. De laatste keer dat de waarde van Bitcoin dit niveau haalde, stortte de munt met meerdere duizenden dollars in. Bitcoin onderging in het verleden al meerdere van dergelijke drastische correcties.

Bitcoin steeg maandag met 5,5 procent tot 66.399 dollar en naderde daarmee zijn hoogste stand van zowat 67.000 dollar. Ether klom met 3 procent naar een recordwaarde van 4.768 dollar. De op twee en drie na populairste munten, Binance Coin en Solana, zagen hun waarde de voorbije zeven dagen met meer dan een vijfde stijgen.De cryptomarkt is dit jaar al zowat verviervoudigd. Half augustus was de markt nog 2 biljoen (of 2.000 miljard) dollar waard. Investeerders voelen zich almaar comfortabeler bij gevestigde digitale munten, terwijl de Ethereum- en Solana-netwerken nieuwe toepassingen mogelijk blijven maken. Aanhangers van cryptomunten zien onder meer heil in DeFi (decentralized finance) - een op blockchain gebaseerd financieel systeem zonder centraal toezicht en inmenging - en NFT's (non-fungible token), waarmee het eigenaarschap van digitale objecten met behulp van blockchain kan worden gegarandeerd. Ondertussen blijven ook als grap ontstane 'memecoins', zoals Dogecoin en Shiba Inu, succes boeken.In New York wordt sinds eind oktober ook het eerste Amerikaanse beursgenoteerde investeringsfonds (ETF) verhandeld dat de koers van Bitcoin volgt. Ook dat draagt volgens waarnemers bij aan de jongste cryptorally. Cryptomunten blijven wel extreem volatiel. De laatste keer dat de waarde van Bitcoin dit niveau haalde, stortte de munt met meerdere duizenden dollars in. Bitcoin onderging in het verleden al meerdere van dergelijke drastische correcties.