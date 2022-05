Cryptomunten verliezen opnieuw aan waarde. Beleggers nemen de vlucht, nu een zogenaamde stablecoin dan toch niet zo stabiel blijkt.

De populairste cryptomunt of digitale munt, de Bitcoin, verliest meer dan 6 procent en zakte donderdag onder de kaap van 27.000 dollar. Dat is het laagste niveau sinds december 2020. Een andere populaire munt, de ether, verloor tot 12 procent.

Cryptomunten verliezen deze week fors terrein. Beleggers vluchten weg uit riscovolle beleggingen, nu de rente stijgt. Bovendien wordt de markt voor de volatiele digitale munten opgeschrikt door de koers van de TerraUSD stablecoin. In theorie zou die altijd een stabiele koers moeten houden, middels allerlei algoritmes. Omdat ze de naam hebben stabiel te zijn, maken stablecoins het mogelijk snel te handelen in de vele andere cryptomunten. Maar de voorbije dagen bleek de koers van de TerrasUSD stablecoin plots fel te schommelen, en noteert ze onder de stabiele koers. Dat duidt op een verlies aan vertrouwen in het systeem.

