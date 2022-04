De nieuwe topman van Amazon is enthousiast over de toekomst van cryptomunten, maar plannen om ze als betaalmiddel toe te laten staan op een zeer laag pitje klinkt het.

Andy Jassy is sinds vorig jaar CEO van Amazon, in een gesprek met de Amerikaanse zakenzender CNBC praat hij onder meer over cryptomunten en NFT's. Al is het met enige voorzichtigheid.

'We zijn niet eens dicht bij het toevoegen van cryptomunten als betaalmiddel in onze retailbusiness', klinkt het. Hij voegt hij er wel aan toe dat hij verwacht dat cryptomunten zoals bitcoin veel groter zullen worden, al bezit hij zelf geen bitcoin.

Verder in het gesprek sluit Jassy niet uit dat Amazon ook NFT's zal verkopen, digitale werken gelinkt aan een blockchain. 'Dat is een mogelijkheid op termijn voor ons platform', klinkt het.

