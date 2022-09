Crypto.com, een handelsplatform voor cryptomunten, heeft per vergissing 10,5 miljoen Australische dollar (7,2 miljoen euro) overgemaakt aan een Australische vrouw. Het duurde zeven maanden voor het bedrijf ontdekte dat er een fout werd gemaakt.

Crypto.com heeft nu gerechtelijke stappen ondernomen om het geld terug te eisen, zo meldt de Australische zender Channel 7 op basis van juridische documenten.

Het bedrijf had bij een audit in december ontdekt dat er in mei 2021 een fout werd gemaakt bij het uitvoeren van een terugbetaling. In plaats van 100 Australische dollar, werd maar liefst 10,5 miljoen uitbetaald aan een vrouw uit Melbourne. Er werd per ongeluk een rekeningnummer ingevoerd op de plaats waar het bedrag moest worden ingegeven.

Crypto.com is naar de rechter gestapt om het geld terug te eisen. Maar volgens Channel 7 is een deel van het geld intussen al uitgegeven. Zo zou de vrouw 1,35 miljoen Australische dollar hebben betaald voor een huis met vijf slaapkamers in een buitenwijk van Melbourne.

De juridische strijd is intussen al gedeeltelijk gewonnen door Crypto.com. Het hooggerechtshof van de deelstaat Victoria heeft geoordeeld dat het huis opnieuw moet worden verkocht en dat de opbrengst naar het bedrijf moet gaan. In oktober wordt de rechtszaak voortgezet. Crypto.com heeft voorlopig niet in de media gereageerd.

