Cryptoplatform Coinbase breekt met makers van spionagesoftware

Coinbase kocht vorige maand het blockchainbedrijf Neutrino uit Milaan. De drie kopstukken van Neutrino zijn bestuursvoorzitter Giancarlo Russo, technisch directeur Alberto Ornaghi en hoofd onderzoek Marco Valleri. Zij werkten allemaal voor het bureau Hacking Team. Het is niet bekend hoeveel anderen binnen Neutrino afkomstig zijn uit Hacking Team. Dat verkocht spionagesoftware aan landen die de oppositie ermee in de gaten hielden. In 2015 werden de systemen van Hacking Team zelf gehackt.

De overname leidde tot protest en het verspreiden van de hashtag #DeleteCoinbase op sociale media. Nu heeft het bedrijf beslist dat iedereen die voor Hacking Team gewerkt heeft naar de uitgang zal geleid worden. "Het was geen gemakkelijk besluit, maar hun eerdere werk gaat in tegen onze missie'', liet Coinbase-topman Brian Armstrong dinsdag weten op een blog van het bedrijf.

Hij geeft toe dat Coinbase niet genoeg onderzoek heeft gedaan bij de overname. ''We keken naar de technologie en de beveiliging van Neutrino, maar we keken niet goed naar waar wij voor staan.''