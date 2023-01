Het Amerikaanse handelsplatform voor cryptomunten Coinbase moet ruim 3,3 miljoen euro boete betalen in Nederland. Het bedrijf was een tijdlang actief met cryptodiensten in Nederland zonder zich daarvoor bij De Nederlandsche Bank (DNB) te hebben geregistreerd. Dat is verboden en daarom legt de toezichthouder de geldstraf op.

De verplichting tot registratie telt sinds mei 2020. Daarmee hoopte de Nederlandse centrale bank beter te kunnen controleren of deze platformen voldoende doen om witwassen of de financiering van terrorisme tegen te gaan. Coinbase was van november 2020 tot augustus 2022 actief in Nederland zonder die wettelijk vereiste registratie. Omdat de overtreding zo lang aansleepte, heeft DNB de boete, waarvoor een basisbedrag van 2 miljoen euro geldt, verhoogd met nog eens 1,3 miljoen euro.

Daarbij speelt ook mee dat Coinbase wereldwijd een van de grootste aanbieders is van handelsdiensten met munten als bitcoin of ethereum. De Amerikanen hadden ook een oneerlijk concurrentievoordeel, omdat zij lange tijd geen heffingen aan DNB hebben afgedragen en ook geen andere kosten voor Nederlands toezicht hadden. Coinbase is het oneens met de boete, 'omdat die louter gebaseerd is op de tijd die het Coinbase kostte om de registratie in Nederland te bemachtigen.' Het bedrijf heeft zich in september geregistreerd bij DNB, naar eigen zeggen als eerste grote internationale speler in Nederland. 'We zouden niet gestraft moeten worden omdat we volgens de regels hebben gespeeld', verklaart een woordvoerster. Coinbase kan tot begin maart in beroep gaan; het bedrijf onderzoekt die mogelijkheid nog. Eerder kreeg ook cryptobeurs Binance al een boete van ruim 3,3 miljoen euro omdat het bedrijf in Nederland actief was zonder registratie.

