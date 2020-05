IT-dienstenleverancier CTG heeft in België een stresstest rond GDPR ontwikkeld. De nieuwe dienst moet ervoor zorgen dat GDPR-procedures bij bedrijven in Europa geen dode letter blijven.

Ongeveer 85 procent van de inbreuken op GDPR gebeuren zonder kwaad opzet en door eigen medewerkers, stelt CTG. 'Denk daarbij aan een receptioniste die een vraag tot verwijdering uit de bestanden vergeet door te geven of een medewerker die per ongeluk op een phishingmail klikt waardoor gevoelige data op straat komt te liggen.'

Vertrouwen aantasten

Zulke onbedoelde acties kunnen vertrouwen dat partners en klanten in bedrijven stellen ernstig aantasten, vindt de IT-dienstenleverancier. Hun stresstest probeert soelaas te bieden. Aan de hand van simulaties testen privacy-experts of ondernemingen er in de praktijk in slagen een datalek of gegevensverzoek aan te pakken volgens de voorgeschreven procedures en binnen de wettelijke deadlines.

De stresstest vindt volgens CTG plaats in een veilige omgeving, zodat bedrijven elk mogelijk incident op voorhand kunnen uittesten. 'Via onze methode krijgen ze een objectief rapport met verbeterpunten, dat door ons team onderbouwd wordt met een kwalitatieve analyse en een score', aldus Stéphanie Van den Eynde, GDPR-experte bij CTG.

