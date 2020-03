CTG neemt Frans testingbedrijf StarDust over

Michel van der Ven Michel van der Ven is redacteur bij Data News.

CTG, leverancier van IT-oplossingen en -diensten in West-Europa en Noord-Amerika, neemt het Franse StarDust over. Dat bedrijf is een leider in het testen en de kwaliteitsborging van digitale diensten met het hoofdkantoor in Marseille en een vestiging in Montreal, Canada.

