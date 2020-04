Thuan Pham, de CTO van Uber, verlaat het bedrijf. Tegelijk zou de taxidienst overwegen om zo'n twintig procent van haar personeel te ontslaan.

Pham werkte sinds 2013 voor het bedrijf en is daarmee de topman met de langste staat van dienst. Zijn vertrek wordt gemeld in documenten die Uber bij de Amerikaanse beursregulator SEC indient, wat werd opgemerkt door The Information.

Maar Pham is mogelijk niet de enige die vertrekt. Volgens bronnen van The Information bestudeert Uber momenteel een besparingsplan waarbij tot twintig procent van de werknemers, zo'n 5.400 mensen, kunnen ontslagen worden.

Uber zelf geeft formeel geen commentaar op dat gerucht, maar zegt wel dat het momenteel alle mogelijke scenario's bekijkt om de coronacrisis te overleven. Recent nog gaf CEO Dara Khosrowshahi aan dat het bedrijf in grote steden momenteel zeventig procent minder ritten uitvoert. De stijging door leveringsdiensten als Uber Eats compenseert die stilval niet.

Pham is de enige leidinggevende die nog overbleef van het oude topmanagement. Hij werkte al voor het bedrijf toen oprichter Travis Kalanick CEO was. Maar door de schandalen over een toxische werkcultuur, seksisme en het omzeilen van overheidscontroles moesten Kalanick en vele andere topmensen de afgelopen jaren opstappen.

Waarom Pham nu, vanaf 16 mei om precies te zijn, vertrekt is niet bekend. In de melding aan de SEC laat hij wel weten dat het engineering team van Uber momenteel piekt en dat er een robuust en schaalbaar systeem is dat klaar is voor de toekomst. Khosrowshahi dankt hem voor zijn tijd bij het bedrijf.

