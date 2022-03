Is er op de arbeidsmarkt een algemeen tekort aan ICT'ers, dan is het gebrek aan securityspecialisten nog veel nijpender. De Cyber Security Challenge trekt de aandacht door studenten uit te dagen. Tijdens de finale van de achtste editie van het evenement gingen 150 studenten de uitdaging aan.

De oorlog in Oekraïne bracht cybersecurity de voorbije weken nog meer in het nieuws dan anders. Dat de finale van de Cyber Security Challenge in de Koninklijke Militaire School in Brussel plaatsvond, kreeg zo een extra betekenis. "Cybersecurity is essentieel voor de hele maatschappij", zegt Annika ten Velden, Chief of Staff bij NVISO Security en sinds de tweede editie van het event betrokken als projectmanager die de Cyber Security Challenge Belgium mee organiseert.

Samenwerking staat centraal

Een online voorronde met zowat 700 deelnemers leverde ongeveer 150 finalisten op. Die kregen verschillende opdrachten voorgeschoteld waarin ze al hun vaardigheden moeten inzetten. "Het is een wedstrijd waar samenwerking centraal staat", zegt Sebastien Deleersnyder, CTO bij Toreon, dat de Challenge mee organiseert. "Alleen kun je de opdrachten nooit oplossen. Binnen ieder team - met telkens vier deelnemers - is er nood aan een combinatie van technologische en analytische vaardigheden, maar ook aan diverse soft skills."

De wedstrijd is opgevat als een afvallingskoers. Op vrijdag gingen een kleine veertig teams de strijd aan. De eerste zestien stootten door naar de volgende ronde. Op zaterdag kwamen de beste twaalf teams tegenover elkaar uit in een reeks 'expert challenges', bedacht door de securitybedrijven die de wedstrijd sponsoren. De hoofdprijs - een trip naar de Def Con-hackingconferentie in Las Vegas - ging naar het team 'Tetramonohedrons' van informaticastudenten Hannes Klinckaert (Odisee) en Francis Klinck, Robbe Van Herck en Maxime Bloch (UGent).

Geen puur technisch vak

"Het doel van de wedstrijd is bij studenten extra bewustzijn te creëren rond cybersecurity", zegt Annika ten Velden. "We willen de drempel verlagen, door te tonen dat security geen puur technisch vak is." Tijdens het evenement leren studenten en bedrijven elkaar kennen, wat interessant kan zijn in functie van stageplaatsen en vacatures. "Studenten die wellicht nooit vermoedden dat ze iets met cybersecurity zouden doen, krijgen via de wedstrijd wel interesse in het domein", besluit Sebastien Deleersnyder.

De winnaars van de Cyber Security Challenge Belgium 2022: Hannes Klinckaert (Odisee) en Francis Klinck, Robbe Van Herck en Maxime Bloch (UGent). © CSC

De oorlog in Oekraïne bracht cybersecurity de voorbije weken nog meer in het nieuws dan anders. Dat de finale van de Cyber Security Challenge in de Koninklijke Militaire School in Brussel plaatsvond, kreeg zo een extra betekenis. "Cybersecurity is essentieel voor de hele maatschappij", zegt Annika ten Velden, Chief of Staff bij NVISO Security en sinds de tweede editie van het event betrokken als projectmanager die de Cyber Security Challenge Belgium mee organiseert.Een online voorronde met zowat 700 deelnemers leverde ongeveer 150 finalisten op. Die kregen verschillende opdrachten voorgeschoteld waarin ze al hun vaardigheden moeten inzetten. "Het is een wedstrijd waar samenwerking centraal staat", zegt Sebastien Deleersnyder, CTO bij Toreon, dat de Challenge mee organiseert. "Alleen kun je de opdrachten nooit oplossen. Binnen ieder team - met telkens vier deelnemers - is er nood aan een combinatie van technologische en analytische vaardigheden, maar ook aan diverse soft skills."De wedstrijd is opgevat als een afvallingskoers. Op vrijdag gingen een kleine veertig teams de strijd aan. De eerste zestien stootten door naar de volgende ronde. Op zaterdag kwamen de beste twaalf teams tegenover elkaar uit in een reeks 'expert challenges', bedacht door de securitybedrijven die de wedstrijd sponsoren. De hoofdprijs - een trip naar de Def Con-hackingconferentie in Las Vegas - ging naar het team 'Tetramonohedrons' van informaticastudenten Hannes Klinckaert (Odisee) en Francis Klinck, Robbe Van Herck en Maxime Bloch (UGent)."Het doel van de wedstrijd is bij studenten extra bewustzijn te creëren rond cybersecurity", zegt Annika ten Velden. "We willen de drempel verlagen, door te tonen dat security geen puur technisch vak is." Tijdens het evenement leren studenten en bedrijven elkaar kennen, wat interessant kan zijn in functie van stageplaatsen en vacatures. "Studenten die wellicht nooit vermoedden dat ze iets met cybersecurity zouden doen, krijgen via de wedstrijd wel interesse in het domein", besluit Sebastien Deleersnyder.