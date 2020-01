It-integrator SPIE ICS, een afdeling van SPIE Belgium, is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Een aantal diensten van het bedrijf is sinds maandagochtend onbereikbaar.

SPIE ICS laat via een melding op zijn website weten het slachtoffer te zijn geworden van een cryptovirus. Deze vorm van ransomware kan ervoor zorgen dat allerlei computerbestanden versleuteld raken, waardoor ze voor de gebruiker of het bedrijf niet meer toegankelijk zijn. De hackers achter de gijzelsoftware eisen vervolgens losgeld om de computersystemen weer vrij te geven.

SPIE ICS bevestigde aan de redactie van Data News dat er inderdaad een cyberaanval aan de gang is. Hoeveel schade er is voor het bedrijf en de klanten die van de diensten gebruikmaken, is niet duidelijk. Ook is het niet bekend of er inmiddels al contact is geweest met de gijzelnemers en wat hun eisen zouden zijn.

Om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden, heeft SPIE ICS besloten om de getroffen servers tijdelijk uit te schakelen. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen hard aan een oplossing voor het probleem en houdt de klanten op de hoogte van de ontwikkelingen. Meer commentaar wilde SPIE ICS voorlopig niet kwijt. Het bedrijf zou vanavond extra toelichting geven.

Over SPIE en SPIE ICS SPIE is een internationale dienstverlener op het vlak van elektrotechniek, machinebouw, airconditioning, energie en communicatienetwerken. De groep telt 46.500 medewerkers en realiseerde in 2017 een omzet van 6,1 miljard euro. Het bedrijf timmert ook al enkele jaren aan een internationaal it-luik. Met de acquisitie van Systemat in april 2018 begaf SPIE zich ook op de Belgische markt. Onder de noemer SPIE ICS ziet dienstverlener een belangrijke rol weggelegd voor het cloud- en IoT-platform Colligo.

