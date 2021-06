Volgens JBS, 's werelds grootste vleesverwerker, is de cyberaanval waarvan de groep sinds zaterdag slachtoffer is waarschijnlijk gepleegd door een 'in Rusland gevestigde criminele organisatie'. Dat heeft een woordvoerster van het Witte Huis bekendgemaakt.

'Het Witte Huis staat in direct contact met de Russische regering over deze kwestie en heeft laten weten dat het herbergen van ransomware-daders niet verantwoord is', aldus Karine Jean-Pierre. Ransomware of gijzelsoftware is een methode om computers of bestanden te blokkeren via malware die door de aanvallers wordt geïnstalleerd. Vervolgens wordt er een geldsom gevraagd aan het slachtoffer om opnieuw toegang te krijgen tot het systeem. Ook in het geval van JBS is er om losgeld gevraagd.

Lees ook: Grootste vleesverwerker ter wereld getroffen door zware cyberaanval

De hackaanval bij JBS komt niet lang na een grote cyberaanval tegen het Amerikaanse oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline. Door die hack van drie weken geleden moest een belangrijke oliepijplijn in de VS tijdelijk worden stilgelegd, waardoor er tekorten aan benzine bij tankstations ontstonden en de brandstofprijzen flink stegen.

'Het Witte Huis staat in direct contact met de Russische regering over deze kwestie en heeft laten weten dat het herbergen van ransomware-daders niet verantwoord is', aldus Karine Jean-Pierre. Ransomware of gijzelsoftware is een methode om computers of bestanden te blokkeren via malware die door de aanvallers wordt geïnstalleerd. Vervolgens wordt er een geldsom gevraagd aan het slachtoffer om opnieuw toegang te krijgen tot het systeem. Ook in het geval van JBS is er om losgeld gevraagd.De hackaanval bij JBS komt niet lang na een grote cyberaanval tegen het Amerikaanse oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline. Door die hack van drie weken geleden moest een belangrijke oliepijplijn in de VS tijdelijk worden stilgelegd, waardoor er tekorten aan benzine bij tankstations ontstonden en de brandstofprijzen flink stegen.