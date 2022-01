Een groep Wit-Russische hacktivisten zegt dat ze een cyberaanval hebben uitgevoerd op de nationale spoorweg van het land, in een poging om de doortocht van Russische troepen te hinderen.

De groep, die zich de de Belarusian Cyber-Partisans noemt, zegt in een tweet dat het enkele servers, databases en andere toestellen heeft versleuteld die gebruikt worden voor het spoorwegverkeer in Wit-Rusland. Doel lijkt om de verplaatsing van Russische troepen door het land, die al enkele dagen aan de gang is, te hinderen.

Volgens de Wit-Russische spoorwegen zijn enkele webbronnen ontoegankelijk en is het ook niet mogelijk om online tickets te kopen. De organisatie heeft het over 'technische problemen'.

Loekashenko

De hacktivisten zouden Wit-Russische IT'ers zijn die zich organiseerden om de autoritaire president Alexander Loekashenko van de troon te stoten. Midden vorig jaar kwamen in het land duizenden mensen op straat na de verkiezingen, die door de oppositie gezien werden als vervalst.

Loekashenko is een belangrijke bondgenoot voor Rusland, dat in de voorbije weken een grote troepenmacht heeft ontplooid aan de grens met Oekraïne. Ook worden er troepen gestuurd naar de grens tussen Oekraïne en Wit-Rusland, officieel om gezamenlijke oefeningen uit te voeren. De bewegingen worden veelal gezien als een mogelijke voorbereiding voor een invasie van Oekraïne.

