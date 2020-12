De Britse vaccinontwikkelaar AstraZeneca is het doelwit geworden van Noord-Koreaanse cyberaanvallen.

Aanvallers deden zich via zowel LinkedIn als WhatsApp voor als recruiters en benaderden medewerkers van het bedrijf met nepbanen. Aangeleverde documenten bleken malware te bevatten.

Dit meldt Reuters op basis van twee anonieme bronnen. De aanval was gericht op een brede reeks mensen, waaronder medewerkers die meewerken aan onderzoek naar COVID-19.

Naar verluid zijn de aanvallen mislukt. De bronnen melden dat bij de aanval tools en aanvalstechnieken zijn gebruikt die eerder door onderzoekers is toegeschreven aan Noord-Korea. Opvallend is dat bij de aanval Russische e-mailadressen zijn gebruikt. De bronnen vermoeden dat dit een poging is onderzoekers om de tuin te leiden en de schuld van de aanval in Russische schoenen te schuiven.

AstraZeneca wil niet concreet op de aanval reageren, maar meldt wel nauw samen te werken met het Britse Nationaal Cyber Security Centrum om haar onderzoek naar COVID-19 zo goed mogelijk te beschermen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

