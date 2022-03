Het Duitse dochterbedrijf van het grote Russische olieconcern Rosneft is aangevallen door hackers. Volgens de internationale hackersgroep Anonymous werd daarbij grote schade aangericht. De hack werd bevestigd door de Duitse overheid.

Volgens de hackers werd een grote hoeveelheid informatie buitgemaakt. Anonymous gaat die informatie nu bekijken, maar zegt niet alles te zullen publiceren. Rosneft Deutschland heeft belangen in drie raffinaderijen in Duitsland en was in de afgelopen jaren goed voor ongeveer een kwart van de import van ruwe olie in het land. De voormalige bondskanselier Gerhard Schröder is voorzitter van de raad van commissarissen van Rosneft.

Anonymous heeft al meerdere cyberaanvallen uitgevoerd tegen organisaties en bedrijven die banden hebben met de Russische regering vanwege de oorlog in Oekraïne.

Volgens de hackers werd een grote hoeveelheid informatie buitgemaakt. Anonymous gaat die informatie nu bekijken, maar zegt niet alles te zullen publiceren. Rosneft Deutschland heeft belangen in drie raffinaderijen in Duitsland en was in de afgelopen jaren goed voor ongeveer een kwart van de import van ruwe olie in het land. De voormalige bondskanselier Gerhard Schröder is voorzitter van de raad van commissarissen van Rosneft.Anonymous heeft al meerdere cyberaanvallen uitgevoerd tegen organisaties en bedrijven die banden hebben met de Russische regering vanwege de oorlog in Oekraïne.