Het Europees Parlement is woensdagmiddag getroffen door een cyberaanval. De pro-Russische hackersgroep Killnet beweert erachter te zitten, zegt parlementsvoorzitter Roberta Metsola. Ze legt een verband met het besluit van het parlement eerder op de dag om Rusland te bestempelen als sponsor van terrorisme.

Het gaat om een 'geavanceerde cyberaanval', twittert Metsola. De website van het parlement ging uit de lucht. Servers zouden zijn overspoeld met internetverkeer, een wapen dat Killnet vaker heeft ingezet.

'Onze ICT-experts verweren zich ertegen en beschermen de systemen', stelt Metsola. Ze suggereert dat de aanval verband houdt met een voorstel dat even tevoren door het Europees Parlement was aangenomen. Het parlement stemde er rond de middag mee in Rusland voortaan aan te duiden als sponsor van terrorisme, al heeft dat vooralsnog vooral symbolische waarde.

Urenlange hinder

Andere EU-instellingen zijn voor zover bekend niet getroffen, meldt de Europese Commissie, die de cyberaanval 'uiteraard veroordeelt'. De hinder die woensdag urenlang aanhield speelde Europarlementariërs en hun medewerkers, die in Straatsburg bijeen zijn voor onder meer de maandelijkse stemmingen, parten. Ze hadden bijvoorbeeld geen toegang tot benodigde documenten.

Met de aanval bewijst Rusland ironisch genoeg 'dat het inderdaad een sponsorstaat van terrorisme is', zei de Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP). 'Dit is een schandalige aanval op onze democratie.'

Het gaat om een 'geavanceerde cyberaanval', twittert Metsola. De website van het parlement ging uit de lucht. Servers zouden zijn overspoeld met internetverkeer, een wapen dat Killnet vaker heeft ingezet.'Onze ICT-experts verweren zich ertegen en beschermen de systemen', stelt Metsola. Ze suggereert dat de aanval verband houdt met een voorstel dat even tevoren door het Europees Parlement was aangenomen. Het parlement stemde er rond de middag mee in Rusland voortaan aan te duiden als sponsor van terrorisme, al heeft dat vooralsnog vooral symbolische waarde.Andere EU-instellingen zijn voor zover bekend niet getroffen, meldt de Europese Commissie, die de cyberaanval 'uiteraard veroordeelt'. De hinder die woensdag urenlang aanhield speelde Europarlementariërs en hun medewerkers, die in Straatsburg bijeen zijn voor onder meer de maandelijkse stemmingen, parten. Ze hadden bijvoorbeeld geen toegang tot benodigde documenten.Met de aanval bewijst Rusland ironisch genoeg 'dat het inderdaad een sponsorstaat van terrorisme is', zei de Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP). 'Dit is een schandalige aanval op onze democratie.'