Het Duitse Innovaphone, gespecialiseerd in IP-telefonie en unified communications, is getroffen door een cyberaanval. Het bedrijf acht het onwaarschijnlijk dat gegevens van klanten bij de aanval zijn ingezien, maar kan dit niet volledig uitsluiten.

Dat meldt Innovaphone in een e-mail gericht aan klanten en contacten, waaronder leden van de redactie. "De veroorzaakte schade en de algemene procedure van de aanvaller suggereren dat het motief vandalisme in plaats van doelgericht verwerven van informatie was. Ook is er momenteel geen indicatie dat de aanvaller grote gegevensbestanden uit ons bedrijfsnetwerk gekopieerd heeft. Daarom achten wij het onwaarschijnlijk dat de aanvaller toegang tot uw persoonlijke gegevens, die bij ons opgeslagen zijn, heeft gehad. Helaas kunnen wij dit niet volledig uitsluiten", schrijft het bedrijf.

Pc's losgekoppeld en servers uitgeschakeld

Innovaphone heeft de politie in het Duitse Böblingen geïnformeerd over de aanval. Ook zijn maatregelen genomen om de aanval te stoppen. Zo zijn alle pc's in het bedrijf losgekoppeld van het netwerk en alle servers uitgeschakeld. Ook meldt het bedrijf de verbinding met internet te hebben verbroken en alle verbindingen met externe locaties en thuiswerkplekken te hebben afgesloten. Het bedrijf zegt nu de netwerkinfrastructuur te gaan analyseren om aanvallen in de toekomst te voorkomen.

In samenwerking met Dutch IT Channel

Dat meldt Innovaphone in een e-mail gericht aan klanten en contacten, waaronder leden van de redactie. "De veroorzaakte schade en de algemene procedure van de aanvaller suggereren dat het motief vandalisme in plaats van doelgericht verwerven van informatie was. Ook is er momenteel geen indicatie dat de aanvaller grote gegevensbestanden uit ons bedrijfsnetwerk gekopieerd heeft. Daarom achten wij het onwaarschijnlijk dat de aanvaller toegang tot uw persoonlijke gegevens, die bij ons opgeslagen zijn, heeft gehad. Helaas kunnen wij dit niet volledig uitsluiten", schrijft het bedrijf.Innovaphone heeft de politie in het Duitse Böblingen geïnformeerd over de aanval. Ook zijn maatregelen genomen om de aanval te stoppen. Zo zijn alle pc's in het bedrijf losgekoppeld van het netwerk en alle servers uitgeschakeld. Ook meldt het bedrijf de verbinding met internet te hebben verbroken en alle verbindingen met externe locaties en thuiswerkplekken te hebben afgesloten. Het bedrijf zegt nu de netwerkinfrastructuur te gaan analyseren om aanvallen in de toekomst te voorkomen. In samenwerking met Dutch IT Channel