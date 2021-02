Subsidieaanvragen bij de organisatie zijn vanwege de aanval stilgelegd. Het is onduidelijk wie er achter de aanval zit.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) meldt dat zijn servers zijn gehackt en het netwerk niet benaderbaar is. 'Op dit moment is alles erop gericht om het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Het is op dit moment niet te zeggen hoelang deze situatie gaat duren', aldus de organisatie. 'Geen van de applicaties die op het netwerk van NWO draaien is momenteel toegankelijk. Dat betekent onder meer dat mailadressen van NWO, Regieorgaan SIA en Regieorgaan NRO niet benaderbaar zijn. Ook officesoftware is niet te gebruiken, waaronder Outlook. De website NWO.nl is niet aangetast door de hack', schrijft het NWO.

Subsidieaanvragen uit voorzorg stilgelegd

De NWO gebruikt de applicatie ISAAC voor het afhandelen van subsidieaanvragen. Deze draait op een externe server en lijkt niet geïnfecteerd te zijn. Uit veiligheidsoverwegen is de server echter volledig afgesloten voor iedere gebruiker totdat zeker is gesteld dat er geen infectie is of kan plaatsvinden. 'Dat betekent concreet dat het gehele primaire proces van NWO en van de beide Regieorganen SIA en NRO voor onbepaalde tijd opgeschort moet worden. Rondes met een deadline in de nabije toekomst worden opgeschoven en de beoordeling van calls waarvan de deadline al gepasseerd is kunnen niet doorgaan', aldus de NWO. De organisatie bekijkt de komende weken hoe en wanneer het subsidieproces weer kan worden opgestart.

De organisatie wil met het oog op het onderzoek en tijdens de herstelwerkzaamheden geen verdere mededelingen doen over de manier waarop de hack tot stand is gekomen en de afwikkeling daarvan. Technische details over de aanval ontbreken dan ook.

