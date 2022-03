Bij de aanval zou er geen impact zijn op de werking van het bedrijf, in tegenstelling tot een cyberaanval op een andere Toyota-leverancier, enkele weken terug.

Het bedrijf Denso is vorige week slachtoffer geworden van een ransomware-aanval, zo zegt een woordvoerder van het bedrijf. Onbekenden zijn daarbij zonder toestemming binnengedrongen in de netwerken van de leverancier in Duitsland. Daarbij is echter geen impact gevoeld op de werking van het bedrijf, mogelijk omdat er vrij snel is ingegrepen.

Denso is een van de grote leveranciers van onderdelen aan autofabrikant Toyota. Een andere leverancier, Kojima Press Industry, werd enkele weken al slachtoffer van een cyberaanval, waardoor Toyota enkele weken zijn fabrieken moest sluiten. De aanvallen komen bovenop productieproblemen door chiptekorten en personeelsuitval vanwege covid-19.

