De grootste oliepijplijn van de VS, die sinds donderdag lam ligt door een hackersaanval, moet tegen eind deze week weer volledig operationeel zijn. Dat meldt het bedrijf Colonial Pipeline. Intussen beginnen de olieprijzen weer te dalen en ontkent Moskou elke betrokkenheid bij de cyberaanval.

De olieprijzen zijn dinsdag in de vroege handel licht gedaald. Een vat (159 liter) van de Noordzeesoort Brent kostte 67,72 dollar, of 60 cent minder dan maandag. De prijs voor een vat van de Amerikaanse soort West Texas Intermediate (WTI) daalde met 55 cent tot 64,37 dollar. De uitval van de pijpleiding, die instaat voor de helft van de olievoorziening aan de Amerikaanse oostkust, had tijdelijk voor hogere olieprijzen op de termijnmarkten gezorgd. Een langdurige uitval zou kunnen leiden tot tekorten aan benzine en diesel.

Kremlin

De Russische ambassade in de Verenigde Staten ontkent ondertussen elke betrokkenheid van Moskou bij de cyberaanval. De Amerikaanse president Joe Biden gaf de schuld aan een criminele groep, Darkside genaamd, die in Rusland gevestigd zou zijn.

Biden beschuldigde het Kremlin er niet rechtstreeks van aan de basis van de aanval te liggen, maar gaf wel te kennen dat het land 'een zekere verantwoordelijkheid draagt' omdat de criminelen daar gevestigd zijn. Rusland is de voorbije jaren beschuldigd van verschillende grote golven van cyberaanvallen, vooral in de VS en Europa.

