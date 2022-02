Zeker zes haventerminals voor olie-opslag kampen met moeilijkheden door een cyberaanval. Daardoor loopt de administratie rond de terminals vertraging op.

Het gaat om zes terminals van SEA-tank, Oiltanking en Evos verspreid over Antwerpen, Gent, Terneuzen en Amsterdam schrijft marktwebsite Marketscreener.com. Tegenover De Morgen zegt het Parket van Antwerpen dat er een onderzoek is gestart samen met de federale Computer Crime Unit, al zijn de daders nog onbekend.

Het Duitse Handelsblatt weet intussen dat de cyberaanval op Oiltanking werd uitgevoerd met behulp van de Black Cat ransomware, ook gekend als ALPHV. Die is de laatste maand aan een opmars bezig als 'ransomware-as-a-service' waarbij de gebruiker de aanval kan afstemmen op specifieke slachtoffers.

Daarbij kan de gijzelsoftware worden gebruikt om zowel data encrypteren, te stelen of wordt de chatfunctie in de ransomware gebruikt om te dreigen met DDoS-aanvallen, waarschuwde netwerkspecialist Palo Alto Networks recent nog in een technische analyse over BlackCat.

Eergisteren al raakte bekend dat ook het Gentse Sea-Invest werd getroffen door een cyberaanval waardoor terminals wereldwijd stillagen. Sea-Invest legt zich niet toe op olie maar op onder meer fruit en groenten, droge bulkgoederen, stukgoederen, vloeibare producten en containers. In welke mate de twee gelinkt zijn aan elkaar is momenteel niet duidelijk.

