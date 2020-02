Het Atlas College in Genk is dinsdagochtend getroffen door een cyberaanval vanuit Zwitserland. Zo'n 1.700 computers in het netwerk van de school zijn door versleuteling onbruikbaar geworden, meldt HLN.

Volgens de eerste berichten is ransomware of gijzelsoftware op de pc's geïnstalleerd, en hebben de hackers in een mail om losgeld gevraagd. De zaak wordt momenteel onderzocht door de Federal Computer Crime Unit en het parket.

"De bureaubladen van alle getroffen computers vertoonden allemaal hetzelfde: een afbeelding van scheermesjes en een mededeling dat alle bestanden in het netwerk geëncrypteerd waren door het virus Razor 2020", zegt algemeen directeur Christel Schepers van het Atlas College tegen Het Laatste Nieuws.

Op de vraag om losgeld te betalen is volgens Schepers niet ingegaan; de school heeft de gegevens direct overgemaakt aan de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie. Er is ook nog geen zicht op de schade. Wel zou inmiddels duidelijk zijn dat de cybercriminelen vanuit Zwitserland opereren.

Volgens de eerste berichten is ransomware of gijzelsoftware op de pc's geïnstalleerd, en hebben de hackers in een mail om losgeld gevraagd. De zaak wordt momenteel onderzocht door de Federal Computer Crime Unit en het parket."De bureaubladen van alle getroffen computers vertoonden allemaal hetzelfde: een afbeelding van scheermesjes en een mededeling dat alle bestanden in het netwerk geëncrypteerd waren door het virus Razor 2020", zegt algemeen directeur Christel Schepers van het Atlas College tegen Het Laatste Nieuws.Op de vraag om losgeld te betalen is volgens Schepers niet ingegaan; de school heeft de gegevens direct overgemaakt aan de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie. Er is ook nog geen zicht op de schade. Wel zou inmiddels duidelijk zijn dat de cybercriminelen vanuit Zwitserland opereren.