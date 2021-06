Cybercriminelen richten hun pijlen steeds vaker op cryptovaluta. Dat blijkt uit het Malware Q1 2021-rapport van Kaspersky. Het aantal nieuwe modificaties van zogeheten miners is in maart van dit jaar meer dan verviervoudigd ten opzichte van de maand daarvoor.

Miners zijn kwaadwillende programma's die zijn ontworpen om cryptovaluta te stelen van geïnfecteerde apparaten. Ze worden vaak zonder medeweten van de gebruiker geïnstalleerd en beginnen vervolgens langzaam verschillende typen cryptomunten weg te sluizen. In sommige gevallen kan de schade oplopen tot in de miljoenen.

23.894 nieuwe modificaties

Hoewel miners begin 2018 een populaire tool waren in de gereedschapskist van cybercriminelen, verloren ze in 2020 aan populariteit. Maar volgens het Kaspersky-rapport kwam daar in het eerste kwartaal van 2021 weer verandering in. Van februari tot maart 2021 is het aantal unieke modificaties van miners meer dan verviervoudigd, van 3.815 naar 16.934. In totaal ontdekten onderzoekers van Kaspersky in het eerste kwartaal 23.894 nieuwe modificaties van miners.

Ook het aantal Kaspersky-gebruikers dat miners tegenkwam op hun apparaten, steeg aanzienlijk: van 187.746 in januari tot 200.045 gebruikers in maart 2021. In totaal kregen in het eerste kwartaal van dit jaar 432.171 unieke gebruikers te maken met miners.

De beste manier om schade door miners te voorkomen, is het installeren van een sterke beveiligingsoplossing. Kaspersky waarschuwt er echter voor dat miners vaak worden verspreid als riskware, waardoor ze niet altijd automatisch worden geblokkeerd. Om dat op te lossen kan je de instellingen van je beveiligingsoplossing configureren om alle riskware-programma's te blokkeren.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

