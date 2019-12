Dit jaar zijn al bijna drie keer meer meldingen binnengestroomd bij de overheid over cyberincidenten, zoals gehackte accounts, aanvallen op websites en gegijzelde computers. Dat meldt eerste minister Sophie Wilmès (MR), die bevoegd is voor het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), schrijft De Tijdvrijdag.

Het Computer Emergency Response Team van het Centrum ontving dit jaar al 4.484 meldingen van cyberincidenten, tegenover 1.600 vorig jaar. 'Het grootste deel gaat over pogingen tot fraude, zoals phishing, sextortion en telefoons of mails van valse Microsoft-medewerkers', vertelt de woordvoerster van het CCB, Katrien Eggers. 'Maar evenzeer zitten er meldingen tussen over gehackte accounts, gijzelsoftware...'

Wilmès wijst erop dat ook de federale politie dit jaar al 40 procent meer meldingen over cybercriminaliteit heeft ontvangen. 'Dat zijn aanzienlijke stijgingen, en toch gaat het maar om een deel van de ijsberg. Want bedrijven doen niet systematisch aangifte als ze het slachtoffer zijn geweest van cyberincidenten', aldus de premier.

Ondanks het recordaantal meldingen, boekt ons land vooruitgang in de strijd tegen cybercriminaliteit, stelt Wilmès. 'Sinds het CCB is opgericht in 2014 zijn verschillende campagnes gevoerd om zowel de overheidsdiensten als de privésector te sensibiliseren. Er is ook een Early Warning System opgericht om de belangrijkste cyberdreigingen in kaart te brengen. De beveiligingsspecialist Brightsite heeft ons land dit jaar nog de vijfde plaats gegeven in zijn ranglijst van 28 Europese lidstaten, terwijl we vorig jaar nog maar elfde waren.'