Bij het Britse postbedrijf RoyalMail zijn er ernstige problemen met internationale zendingen. Het bedrijf heeft het over een 'cyberincident'.

Klanten van Royal Mail moeten rekening houden met vertragingen, klinkt het. Ook aanvaardt RoyalMail voorlopig geen nieuwe post voor het buitenland. Het computersysteem dat voor het bedrijf de internationale zendingen verdeelt is 'grondig verstoord', aldus Royal mail. 'We zijn een onderzoek gestart en werken hiervoor samen met externe experts', zegt het bedrijf. Ook de veiligheidsdiensten zouden op de hoogte zijn gebracht.

Aan de Britse omroep BBC meldt het bedrijf dat het om een 'cyberincident' gaat en dat het nog niet zeker is waar de oorzaak ligt. Royal Mail wil het daarom niet over een aanval hebben. Het systeem dat verstoord is, regelt de verdeling van pakketjes en brieven buiten Groot-Brittannië, en biedt daar 'track and trace' voor. De dienst zelf zou nog werken, maar dus met vertraging.

