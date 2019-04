Daimler en Nokia maken ruzie over patenten

Daimler, het bedrijf achter Mercedes-Benz, heeft de houding van Nokia aangekaart bij de Europese mededingingsautoriteiten. Al ziet Nokia dat anders.

Heel concreet is de klacht niet. Maar Daimler zegt in een verklaring dat het duidelijkheid wil "over hoe essentiële patenten voor telecommunicatiestandaarden worden gelicenseerd in de auto-industrie."

Daarbij wijst het er op dat eerlijke en niet-discriminerende toegang tot deze standaarden een sleutelvereiste is voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten voor geconnecteerd rijden.

Daimler wil dus dat Nokia de technologie die het destijds ontwikkelde aan een redelijke prijs ter beschikking stelt aan Daimler. Maar Nokia beweert dat het wel degelijk een breed gamma aan licentie-opties biedt en dat Daimler probeert om licentie-afname te omzeilen. "Daimler heeft geweigerd een licentie te nemen op uitvindingen van Nokia die het al gebruikt," klinkt het tegenover Reuters.

Patentruzies zijn geen zeldzaamheid, maar komen meestal voor tussen technologiebedrijven onderling. In dit geval heeft Nokia, dat begin jaren 2000 de belangrijkste telefoonmaker ter wereld was, een stevige collectie aan patenten op basis van technologie die vandaag standaard is op mobiele toestellen. Nu autofabrikanten zich opmaken voor meer geconnecteerde en zelfrijdende wagens, doen ook zij beroep op gepatenteerde technologie waardoor ze afspraken moeten maken met spelers als Nokia om hun technologie te mogen gebruiken.