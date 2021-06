Autofabrikant Daimler gaat Nokia betalen voor gebruikte octrooien. Daarmee komt een einde aan de rechterlijke strijd tussen de twee bedrijven.

Nokia klaagde Daimler, de groep boven onder meer Mercedes-Benz, de voorbije jaren meermaals aan voor de Duitse rechtbanken. De ene keer oordeelden die in het voordeel van Nokia, de andere keer voor Daimler. Grond van de zaak draait om octrooien rond de verschillende technologieën die ondertussen in auto's gebruikt worden voor bijvoorbeeld navigatie, communicatie en zelfrijdende voertuigen. Nokia vindt dat Daimler die moet betalen, Daimler zegt dat het aan de leveranciers van deze systemen is om de licenties te kopen. In dat laatste geval is het betaalde bedrag mogelijk klager voor de houder van het octrooi.

Door de overeenkomst tussen de twee gaat Daimler dus wel een deel aan Nokia betalen. De bedrijven maken niet publiek hoeveel geld er met de afspraak gemoeid is.

Lucratief

Licenties op patenten zijn bij de grootste inkomstenbronnen van het huidige Nokia, a rato van 1,4 miljard euro per jaar. Eerder maakte Nokia na rechtszaken al deals met Lenovo en Samsung voor het gebruik van zijn octrooien. Andere automakers, zoals Volvo, betalen het Finse techbedrijf al langer licenties.

Die honger krijgt echter ook kritiek. Een reeks bedrijven, waaronder maker van auto-onderdelen Continental, hebben een rechtszaak in de VS lopen tegen Nokia, en hebben ook aan de EU gevraagd om een antitrust-onderzoek te voeren. Ze vragen bovendien aan de Europese Commissie om een raamwerk voor licenties als deze, zodat problemen in de toekomst kunnen worden vermeden.

